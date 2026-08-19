Quiete pubblica, l’ex consigliere Massimo Caratozzolo: “Ogni volta che si permette a maleducati di non far dormire qualcuno vince l’illegalità”

“È molto triste dover constatare, a quasi settant’anni, che nel mondo reale, o forse meglio dire in quello attuale, l’illegalità vince sempre. Ovvero che il male ha sempre il sopravvento sulla logica, la ragione e di conseguenza anche la giustizia.

Ed ancor più triste è dover constatare che, questa illogica realtà è ancor più applicabile non già su temi “politicamente sensibili” che riguardano interessi sovraordinati e “sovra-ordinanti” come possono essere quelli che muovono il mondo degli affari e del lavoro: il porto, la Marina Militare, i rigassificatori e quant’altro stringe d’assedio il diritto alla quiete e alla salute dei nostri concittadini. Mondi paralleli a quelli della politica: mondi che portano voti, mondi che muovono cifre economiche da paura.

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