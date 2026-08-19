Rapallo: Maurizio Maggiani e Amanda Sandrelli (con Mauro Bonazzi) a Villa Tigullio

Dalla Fondazione Teatro Sociale di Camogli

La programmazione estiva della Fondazione Teatro Sociale prosegue a Rapallo con due appuntamenti dedicati alla letteratura, e alla parola teatrale. Giovedì 20 agosto lo scrittore Maurizio Maggiani torna, a distanza di trent’anni, a confrontarsi con una delle sue opere più amate: “Il coraggio del pettirosso”. Venerdì 21 agosto Amanda Sandrelli e Mauro Bonazzi porteranno in scena “Dirò la verità, vi prego, sull’amore”, un viaggio attraverso i brani di Platone. Entrambe le serate avranno inizio alle ore 21.15. A causa delle condizioni meteorologiche previste, gli eventi, inizialmente programmati a Villa Tigullio, si terranno al Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo.

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