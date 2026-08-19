Recco: asfaltatura in piazza Matteotti, lavori al via lunedì 24 dalle 14.00

Dallo staff del sindaco di Recco, Carlo Gandolfo

Lunedì 24 agosto, dalle ore 14, partiranno i lavori di asfaltatura in piazza Matteotti e piazza Nicoloso da Recco, con conseguenti modifiche alla viabilità e divieti di sosta. La fascia oraria pomeridiana è stata scelta per consentire il regolare svolgimento del mercato settimanale del lunedì, che occupa la piazza san Giovanni Bono e le vie limitrofe durante la mattina, in modo da mantenere disponibili i parcheggi in piazza Matteotti. Gli interventi cominceranno infatti a conclusione del mercato, così da ridurre al minimo i disagi per cittadini e commercianti.

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