Rimozione delle strisce pedonali ad Albissola Marina. Sicurezza di pedoni e automobilisti in un’interrogazione della minoranza

Albissola Marina. La sicurezza di pedoni e automobilisti al centro di un’interrogazione della minoranza di “Albisola tradizione e futuro” in seguito alla rimozione degli attraversamenti pedonali con la richiesta di interventi immediati.

“Premesso che nel tratto stradale in oggetto insiste un significativo flusso veicolare, unitamente alla presenza quotidiana di pedoni determinata da abitazioni, attività commerciali, esercizi pubblici e percorsi pedonali, – si legge – nel medesimo tratto erano precedentemente presenti attraversamenti pedonali, successivamente rimossi nell’ambito di interventi finalizzati alla tutela e all’incremento della sicurezza dei pedoni.”

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