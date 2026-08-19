Risparmio acqua potabile, emessa ordinanza anche a Vezzano Ligure

In vigore anche a Vezzano Ligure un’ordinanza in materia di risparmio di acqua potabile. Il provvedimento (scaricabile QUI), emesso dal sindaco Massimo Bertoni lunedì 17 agosto, ordina a tutta la cittadinanza (“sino al termine della criticità idrica”, si legge, o di altra data che sarà comunicata andando a modificare o revocare l’ordinanza), “il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, in ambito domestico, di utilizzo dell’acqua proveniente dal pubblico acquedotto per scopi diversi da quelli alimentari, igienici e sanitari; il divieto tassativo di utilizzare l’acqua potabile per: l’irrigazione e l’annaffiatura di giardini, prati e orti anche nelle fasce orarie notturne; il riempimento di piscine private, vasche da giardino e fontane ornamentali; il lavaggio di cortili, piazzali e veicoli privati, ad esclusione del lavaggio eseguito presso gli autolavaggi commerciali autorizzati dotati di sistemi di riciclo dell’acqua; le fontanelle pubbliche non di primaria necessità o prive di sistema di chiusura a pulsante”.

L’ordinanza inoltre invita la cittadinanza “a un uso razionale e corretto dell’acqua potabile attraverso l’adozione di comportamenti virtuosi, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i cittadini – si legge ancora nel provvedimento -, raccomandando un utilizzo della risorsa acqua in modo estremamente parsimonioso, sostenibile ed efficace, limitandone il consumo al minimo indispensabile, al fine di evitare inutili sprechi, seguendo le seguenti buone pratiche: controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici od irrigui, anche attraverso il proprio contatore con i rubinetti chiusi e gli elettrodomestici spenti, al fine di individuare eventuali perdite occlute; usare dispositivi per il rispaimio idrico quali i frangi-getto per i rubinetti e lo scarico differenziato; usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico; preferire per l’igiene personale l’uso della doccia, in alternativa al bagno; non fare scorrere in modo continuo l’acqua, ad esempio durante il lavaggio dei denti o la rasatura della barba; riutilizzare l’acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innaffiare le piante”.

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