Santo Stefano d’Aveto: giovedì 20 visita del presidente Marco Bucci

Da ufficio stampa Regione Liguria

Domani, giovedì 20 agosto, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci sarà impegnato in una visita istituzionale in Val d’Aveto. Saranno presenti anche l’assessore all’Entroterra Alessandro Piana e l’assessore allo Sviluppo Economico Alessio Piana.

Il presidente e gli assessori saranno ricevuti dal sindaco di Santo Stefano d’Aveto, Mattia Crucioli, presso il municipio (ore 16); a seguire si terrà una breve visita al Castello Malaspina-Fieschi-Doria e al centro del paese. Intorno alle 17 la delegazione si sposterà all’ex Colonia Piaggio per un sopralluogo.

Alle 17.30, nell’Anfiteatro del Parco degli Alpini, si terrà un incontro con i sindaci dei Comuni del territorio; al termine, intorno alle 18, è previsto un punto stampa nella stessa sede. In caso di maltempo, incontro e punto stampa si terranno nel Comune di Santo Stefano d’Aveto.

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