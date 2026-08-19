Si annuncia maltempo, niente venerdì sera per “Luni Cantine in Festa”. Resta l’appuntamento per sabato 22

A causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per la giornata di venerdì 21 agosto, Luni Cantine in Festa si svolgerà esclusivamente sabato 22 agosto. La manifestazione, dedicata alle eccellenze enogastronomiche della “Terra della Luna”, si terrà nel borgo storico di Ortonovo, dalle ore 18.00 a mezzanotte.

“Abbiamo scelto di concentrare l’evento nella giornata di sabato per garantire al pubblico, ai produttori e a tutte le realtà coinvolte di poter vivere Luni Cantine in Festa nelle migliori condizioni possibili – dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Luni Barbara Moretti –. Ci dispiace dover rinunciare alla serata di venerdì, ma la sicurezza e la qualità dell’esperienza vengono prima di tutto. Siamo certi che sabato il borgo di Ortonovo saprà accogliere cittadini e visitatori con la consueta atmosfera di festa, tra buon vino, prodotti del territorio, musica e convivialità. Vi aspettiamo per brindare insieme alla Terra della Luna”.

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