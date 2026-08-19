Siviero allo Spezia come addetto all’arbitro: domenica in panchina contro il Grosseto che lo lanciò da sedicenne

Sei anni dopo, Francesco Siviero è tornato a sedersi in panchina con lo Spezia. È successo proprio contro la Torres, in Coppa Italia, nella prima uscita ufficiale del suo nuovo incarico. Un ritorno che riannoda un filo mai davvero spezzato con le Aquile, dopo una lunga storia iniziata sul campo e proseguita per quasi vent’anni all’interno del club. Siviero è stato calciatore dello Spezia per quattro stagioni, dal 1987 al 1991, prima di intraprendere il percorso dirigenziale che lo avrebbe portato a diventare una presenza stabile della società. Per anni ha ricoperto il ruolo di addetto all’arbitro, fino al 2020, quando l’incarico è passato a Luca Maggiani, oggi alla Juventus.

Il legame con lo Spezia, però, non si è mai del tutto interrotto. E nel corso di questa estate Siviero è tornato a farne parte a tutti gli effetti, questa volta come club referee manager delle Aquile. La Coppa Italia ha così segnato il suo nuovo esordio operativo, con il ritorno in panchina proprio nella sfida contro la Torres. Domenica, invece, ci sarà il Grosseto. E per Siviero sarà un incrocio dal sapore particolare: è proprio con il club toscano che, a soli 16 anni, ha mosso i primi passi tra i professionisti, in Serie C2, oltre quarantacinque anni fa.

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