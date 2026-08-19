Torna il beach volley a Bergeggi, è subito overbooking con il Riviera

Bergeggi. Trentadue coppie in gara sui due campi dei Bagni Billabong e La Bussola nella splendida cornice di Bergeggi. Con un serie beach B2 Fipav femminile sabato 22 e domenica 23 agosto torna dopo anni di lunga assenza il beach volley federale in una storica location ligure, tra le prime in assoluto negli anni Ottanta con i Bagni Maiorca protagonisti. Le iscrizioni hanno segnato un vero e proprio boom, con un overbooking arrivato ad un giorno di chiusura dall’evento femminile e ben due su quello maschile.

“Grandissima soddisfazione per questa scommessa vinta – racconta il presidente RBV Alessio Marri – con tenacia abbiamo lavorato per rendere regolamentari i campi esistenti su Bergeggi con ottimi risultati, gli atleti hanno apprezzato fin da subito con una grande risposta in termini di partecipazione”.

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