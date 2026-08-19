Zoagli: ripristino viabilità, affidato l’incarico a costo zero

L’amministrazione comunale di Zoagli, con determina dirigenziale, ha affidato all’impresa “Zini Elio spa” di Bologna, il compito di ripristinare la sicurezza della circolazione sulla carreggiata dopo eventuali incidenti che si verificassero nel territorio comunale.

Le operazioni di bonifica comprendono: “l’aspirazione di eventuali liquidi inquinanti sversati o dispersi sul manto stradale e recupero dei materiali di qualsiasi natura che possono rendere insicuro il transito veicolare e pedonale come, a puro titolo esemplificativo, vetri, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc. sparsi sullo stesso; qualora necessario dovrà essere effettuato il lavaggio della pavimentazione stradale con soluzione di acqua e “tensioattivo ecologico” e/o “disgregatore molecolare ecocompatibile” della catena molecolare degli idrocarburi”

» leggi tutto su www.levantenews.it