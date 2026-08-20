Allarme per un giocattolo contenente sabbia contaminata da amianto

Il ministero della Salute ha inviato a Province e Regioni autonome, Federazione italiana Medici Pediatri, Società italiana di Pediatria e Comando Carabinieri Tutela della salute una comunicazione inerente una notifica del sistema Safey Gate (sistema europeo di allarme rapido per i prodotti non alimentari pericolosi, di farmaci e prodotti medici), di tipologia serious risk, relativa a “un giocattolo contenente al suo interno sabbia contaminata con tremolite (amianto)”, si legge nella comunicazione ministeriale. Si tratta in particolare di un giocattolo elastico a forma di carota contenente sabbia, di marca Trendhaus (interessato un lotto di circa 30mila pezzi). L’operatore economico Trendhaus Handelsgesellschaft mbH ha volontariamente adottato la misura del richiamo del prodotto dagli utilizzatori finali.

Nella notifica, si legge ancora nella comunicazione del ministero, “viene segnalata la destinazione dell’articolo in Italia, ma non i distributori, quindi la commercializzazione potrebbe essere anche tramite market-place on-line”, e si rappresenta che “tali prodotti potrebbero essere stati acquistati da strutture destinate all’infanzia, incluse le scuole, ed essere, quindi, disponibili presso i consumatori”.

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