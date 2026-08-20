Allerta arancione, il capoluogo chiude parchi, mercati e servizi per l’infanzia

Ci si prepara ad una nuova allerta arancione prevista per domani, venerdì 21 agosto. Il provvedimento, emanato dalla Regione Liguria attraverso il Servizio di Protezione Civile, sarà in vigore dalle 3 alle 15 per il rischio legato a piogge diffuse e temporali. Alla luce dell’allerta, il sindaco del comune capoluogo Pierluigi Peracchini ha firmato un’ordinanza con una serie di misure per la tutela della pubblica incolumità sul territorio comunale.

È stata disposta la sospensione dei servizi per l’infanzia, compresi quelli educativi e ricreativi, mentre resteranno chiusi i centri di aggregazione per minori, i centri socio-educativi per minori, i centri sociali per anziani e il centro socio-educativo per disabili. Stop anche agli ascensori pubblici di collegamento tra via XXVII Marzo e via Indipendenza. L’ordinanza prevede inoltre l’interdizione a persone e mezzi nei parchi, nei giardini pubblici, nel centro sportivo “A. Montagna”, nelle aree giochi e nei cimiteri. Sospesi anche i mercati ambulanti settimanali previsti sul territorio comunale e l’attività di trasporto di persone su strada con il trenino Lillipuziano.

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