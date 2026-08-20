Amt: “Taglio dei servizi, penalizzato il Tigullio; vallate condannate a morte”

Dal Gruppo Lega – Liguria Salvini

“E’ già domani? Il Pd e le sinistre che sostengono Silvia Salis aumentano le tasse e tagliano i servizi di trasporto pubblico locale nell’entroterra genovese e del Tigullio. Le scelte di Amt e della Città Metropolitana di Genova sono vergognose perché l’inadeguatezza e l’inefficienza gestionale danneggiano gli abitanti del nostro entroterra, che inoltre vengono trattati come cittadini di serie B. Il nuovo ‘piano industriale’ di Amt non è altro che una vistosa riduzione dei chilometri erogati nel servizio extraurbano ovvero un drastico calo di corse e mezzi che condanna a morte le vallate, penalizzando famiglie, lavoratori, studenti e anziani. Amministrare con serietà e competenza non significa fare passerelle e video ammiccanti sui social network, senza pensare alla popolazione. Al sindaco metropolitano Silvia Salis e alle sinistre chiediamo se intendono continuare con questa dannosa politica di facciata. Siamo vicini ed esprimiamo il nostro pieno sostegno ai sindaci dell’entroterra, che giustamente si sono detti fortemente preoccupati e indignati per la situazione delineata oggi, che si prospetta essere ben peggiore rispetto a quella indicata nel piano industriale di risanamento approvato dalle sinistre a Tursi lo scorso maggio. Tra le altre cose, è inaccettabile pure lo scaricabarile sui Comuni, già in difficoltà economiche, chiamati a sostenere il servizio con un aumento del contributo economico diretto. La Lega sarà sempre al fianco dei sindaci e degli abitanti delle vallate genovesi e del Tigullio che si ribellano alle ingiustizie perché Il nostro entroterra non è una spesa da tagliare, ma una risorsa strategica da valorizzare. Non è una questione di partito, ma di dignità e sopravvivenza del territorio. Le corse di Amt vanno ripristinate e potenziate, i Comuni e gli abitanti dell’entroterra devono essere aiutati e non vessati”.

» leggi tutto su www.levantenews.it