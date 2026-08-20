“Anche il cielo può piangere Sebastiano”: bandiera a mezz’asta in Provincia

“Adesso anche il cielo può piangere Sebastiano, come tutti noi. Abbiamo attraversato giorni e notti in silenzio in segno di rispetto, anche se il dolore che ci avvolge non troverà mai un senso per questa tragedia. Porgiamo alla sua famiglia le più sentite condoglianze, ai suoi amici la più stretta vicinanza, come alle comunità di Riccò del Golfo e di Porto venere. Un infinito ringraziamento a tutti i soccorritori che in questi giorni si sono adoperati senza sosta, con il cuore pesante, per ritrovare Sebastiano. In segno di lutto la bandiera della Provincia della Spezia oggi e domani sarà esposta a mezz’asta”. Così il Presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini in merito al ritrovamento del giovane 21enne di Riccò del Golfo.

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