Da Arcola a Napoli, la nuova sfida di Sebastian Muccini: a 16 anni approda in Serie B

Talento, sacrificio, determinazione e la capacità di inseguire un sogno senza trascurare lo studio. È la storia del giovane arcolano Sebastian Muccini, che a soli 16 anni ha già alle spalle un percorso sportivo importante e si prepara ora ad affrontare una nuova esperienza nel basket nazionale.

Nei giorni scorsi Sebastian è stato ricevuto dal sindaco di Arcola Monica Paganini nella Sala Pertini al Castello, un incontro voluto dall’Amministrazione comunale per congratularsi con lui per i risultati raggiunti e augurargli il meglio per la nuova avventura sportiva che lo attende.

Il percorso di Sebastian nel basket è iniziato quattro anni fa con il Sarzana Basket. La stagione successiva è arrivato il passaggio alla Scuola Basket Diego Bologna della Spezia, dove ha avuto l’opportunità di confrontarsi prima con il campionato nazionale Eccellenza ligure e successivamente con l’Eccellenza Toscana.

La vera svolta è arrivata nell’estate successiva. Dopo allenamenti intensivi fuori regione e un tryout di selezione, Sebastian è stato notato e ingaggiato dall’Assigeco Basket Academy. A soli 16 anni ha lasciato casa per trasferirsi a Codogno, in Lombardia, iniziando un’esperienza impegnativa non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche umano e personale.

Foresteria, nuova scuola e una squadra dal carattere internazionale, con ragazzi provenienti anche da Argentina e Sud Sudan: Sebastian si è trovato improvvisamente a dover conciliare sport di alto livello, studio e gestione autonoma della quotidianità.

Con Assigeco ha disputato due tra i campionati giovanili più competitivi del panorama nazionale: Under 17 Eccellenza in Emilia-Romagna e Under 19 Eccellenza in Lombardia , giocando in quest’ultimo caso anche contro atleti fino a tre anni più grandi. Sul parquet ha incontrato alcune delle realtà più prestigiose del basket italiano, tra cui Olimpia Milano, Virtus Bologna e Cantù.

Una crescita costruita attraverso una routine particolarmente impegnativa: scuola al mattino, allenamenti che potevano arrivare fino a cinque ore nel pomeriggio e studio alla sera, oltre alle trasferte in tutta Italia.

I sacrifici hanno portato risultati importanti. Con l’Under 17 la squadra è riuscita a entrare tra le prime 24 realtà italiane, sfiorando l’accesso alla finale nazionale a 16 squadre. Con l’Under 19 è arrivata poi la partecipazione alle finali di Piazza Armerina, in Sicilia, concluse con un prestigioso sesto posto assoluto nella categoria Gold.

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