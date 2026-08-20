Enel, il Pd guarda a Civitavecchia: “Serve una nuova idea per Vallegrande, senza paura di confrontarsi”

Si parte dalla grande area di Enel a Vallegrande e non è una scelta casuale. Sulla Passeggiata Morin, la Festa provinciale dell’Unità apre la sua prima serata mettendo subito sul tavolo uno dei temi destinati a incidere sul futuro industriale ed energetico del territorio. E che molto probabilmente sarà uno degli argomenti dei prossimi mesi che porteranno poi alla campagna elettorale prevista, fino a prova contraria, nella primavera del 2027. Alla festa provinciale del Pd sino al prossimo 26 agosto saranno trenta i dibattiti ospitati sul palco allestito sul fronte mare della città. E il primo guarda alla riconversione del sito iniziata a Torrevaldaliga Nord, nella città di Civitavecchia: al centro, la vicenda della sua centrale e le scelte che ne hanno segnato il destino. A raccontarla, intervistato da Emanuela Cavallo e alla presenza del segretario regionale Davide Natale, è il sindaco della città laziale Marco Piendibene, chiamato a portare alla Spezia l’esperienza di un territorio che ha già dovuto misurarsi con la trasformazione legata a Enel.















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