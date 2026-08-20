Fratelli d’Italia ad Alassio: grande partecipazione al gazebo organizzato dal Circolo cittadino

Alassio. Grande partecipazione al gazebo di Fratelli d’Italia organizzato dal Circolo cittadino di Alassio, che ha visto la presenza e il coinvolgimento dei circoli del partito provenienti da tutta la provincia di Savona.

L’iniziativa, organizzata dal presidente del Circolo, Massimo Marino “ha rappresentato un importante momento di incontro e confronto con cittadini, simpatizzanti e militanti, confermando la presenza e il radicamento di Fratelli d’Italia sul territorio e la volontà di mantenere un rapporto diretto e costante con le comunità locali”.

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