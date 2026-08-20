Il 20 agosto di Bastoni, Turati e Vignali: tre superstiti, tre strade diverse

Il 20 agosto, a Spezia, non è una data come le altre. È una di quelle che tornano ogni anno alla mente. Sei anni fa, a quest’ora, Simone Bastoni, Luca Vignali e Marco Turati erano arrivati al Picco. Come tante altre volte ma nessuno di loro poteva ancora sapere che poche ore più tardi sarebbe entrato, in modo diverso, nella storia dello Spezia e della sua città. Era il 20 agosto 2020 e al Picco si giocava la finale di ritorno dei playoff di Serie B contro il Frosinone di Alessandro Nesta. Lo Spezia partiva dall’1-0 conquistato all’andata grazie al gol di Emanuel Gyasi. Novanta minuti separavano le Aquile dalla Serie A, il traguardo inseguito per una vita intera e mai raggiunto prima. Alla fine sarebbe arrivata una sconfitta, 1-0, ma non sarebbe bastata a cancellare quella promozione storica. Per la prima volta, lo Spezia era in Serie A.

Di quella squadra oggi sono rimasti soltanto tre uomini. Tre superstiti, ma con storie completamente diverse. C’è Simone Bastoni, che di quella squadra non era tra i protagonisti più attesi e che, negli anni successivi, ha vissuto lontano da Spezia la propria carriera. Due settimane fa, però, è tornato a ricucire una ferita rimasta aperta proprio nel momento del suo addio, riannodando un filo con una città e una maglia che evidentemente non aveva mai smesso di appartenergli. C’è Marco Turati, che quella sera non era ancora l’allenatore, ma neppure semplicemente uno spettatore della squadra che festeggiava. Era all’inizio della sua avventura nello staff di Vincenzo Italiano, dentro un percorso che lo avrebbe portato, sei anni più tardi, sempre in panchina ma da capo. Oggi è lui a guidare lo Spezia. Non più verso una promozione in Serie A, ma nel tentativo, altrettanto complicato, di riportarlo almeno in Serie B. E poi c’è Luca Vignali. Quello che quella notte diventò, per la sua gente, semplicemente “il Santo”. Un soprannome nato da un gesto che ancora oggi appartiene alla memoria collettiva: quel colpo di testa con cui anticipò Ardemagni e salvò sulla linea una palla destinata alla rete. Un attimo. Una deviazione. Una storia che avrebbe potuto prendere una strada diversa e che invece, con quel gesto, prese quella che tutti conosciamo. Vignali è anche quello che oggi vive la situazione più difficile. E forse, proprio per questo, quella più dolorosa.

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