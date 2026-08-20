Il grazie a Croce Verde Zignago, Otorinolaringoiatria e Ortopedia: “Eccellente livello di cura, competenza e umanità”

Spettabile redazione,

desidero esprimere attraverso questa lettera la mia più profonda gratitudine e il mio sincero apprezzamento per l’eccellente livello di cura, competenza e umanità che ho ricevuto a seguito di un recente e grave infortunio. L’11 agosto, a causa di una brutta caduta nell’area montana dei Casoni, sono stato soccorso dall’equipaggio della Pubblica Assistenza Croce Verde di Zignago. Il loro intervento tempestivo, unito a una straordinaria professionalità e delicatezza d’animo, è stato fondamentale per gestire i primi, difficili momenti del trauma e per avviare in totale sicurezza la catena dei soccorsi verso l’Ospedale Sant’Andrea della Spezia.

L’intero percorso all’interno della struttura ospedaliera si è rivelato un esempio impeccabile di buona sanità, reso ancora più straordinario dal fatto che tutto sia accaduto nel pieno del periodo di Ferragosto. Nonostante i giorni di festa, la macchina organizzativa e medica ha funzionato alla perfezione. Ci tengo a sottolineare in modo particolare

come la vetustà dei locali sia stata ampiamente e straordinariamente compensata dall’incredibile dedizione, passione

e calore umano di tutte le persone che mi hanno assistito.

Un encomio solenne va ai chirurghi dell’équipe ortopedica che mi hanno operato con precisione millimetrica la vigilia

di Ferragosto, dimostrando una dedizione e una prontezza fuori dal comune. Altrettanto fondamentale è stata la straordinaria cura e accuratezza degli anestesisti e di tutto il personale della sala operatoria, capaci di trasmettermi

totale serenità e sicurezza in un momento di grande vulnerabilità.

La permanenza nel reparto di Otorino-Ortopedia ha confermato l’eccellenza umana del Sant’Andrea: i medici, il

personale infermieristico e gli operatori sanitari si sono distinti per una costante presenza, empatia e una gestione del

dolore impeccabile. Infine, esprimo la mia gratitudine alle fisioterapiste, giovani donne e professioniste eccezionali

che con infinita pazienza, motivazione e altissima competenza tecnica mi hanno aiutato a rimettermi in piedi sin dai

primissimi giorni post-operatori.

Affidarsi alla rete di soccorso e al reparto di Otorino-Ortopedia della Spezia significa incontrare una sanità pubblica

che funziona al massimo delle sue capacità, animata da professionisti con un cuore grande. Grazie di cuore a tutti voi

per avermi restituito la mobilità e il sorriso.

Con profonda stima e riconoscenza,

Emilio Mariella

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