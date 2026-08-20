Il Livorno schiera un giocatore ineleggibile, la Reggiana uno squalificato. E così il Novara può passare il turno in Coppa senza giocare

Un caso più unico che raro quello che si è verificato nel primo turno di Coppa Italia di Serie C, nella sfida vinta 3-1 dal Livorno contro la Reggiana. Un risultato che, paradossalmente, rischia di non avere alcun vincitore. E per una ragione piuttosto clamorosa: entrambe le squadre avrebbero infatti schierato un giocatore non eleggibile. Il Livorno ha mandato in campo Tommaso Mancini, tra l’altro autore del gol del definitivo 3-1, senza però poterlo utilizzare. Il giocatore, arrivato in Toscana il 15 agosto, sarebbe infatti stato ufficialmente a disposizione del club soltanto dal giorno successivo, a causa della tardiva presentazione della documentazione necessaria. Mancini era dunque ineleggibile per la partita contro gli emiliani, che si sono immediatamente rivolti al giudice sportivo chiedendo la modifica del risultato.

La Reggiana, però, avrebbe commesso a sua volta un’irregolarità, schierando il difensore Simone Bonatti, che risultava squalificato e quindi non avrebbe potuto prendere parte alla gara. Il Livorno, essendo ormai scaduti i tempi tecnici, non potrà presentare un contro-ricorso. A quel punto, però, potrebbe essere sufficiente un esposto, che può essere presentato da chiunque, per far emergere anche l’irregolarità commessa dalla Reggiana.

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