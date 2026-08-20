COMMENTA
CONDIVIDI
Politica

Il presidente Bucci incontra Carla Fleharty, neo console generale Usa

Il presidente Bucci incontra Carla Fleharty, neo console generale Usa

Marco Bucci e Carla Fleharty

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha incontrato oggi nella sede della Regione la nuova console generale degli Stati Uniti d’America Carla Fleharty.
“La prima visita di cortesia è stata occasione per confermare gli stretti rapporti tra la Liguria e gli Stati Uniti e la volontà di proseguire e rafforzare le relazioni istituzionali, economiche e culturali tra i due territori – si legge in una nota di Regione Liguria -. L’incontro si inserisce in un anno particolarmente significativo per gli Stati Uniti, che nel 2026 celebrano il 250° anniversario dell’Indipendenza americana, ricorrenza che sta accompagnando numerose iniziative e occasioni di incontro istituzionale anche in Italia”.

The post Il presidente Bucci incontra Carla Fleharty, neo console generale Usa appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com