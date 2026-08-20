Kalaj è l’ultima idea di Angelozzi per completare il pacchetto dei centrali

Un centrale per completare il reparto. È una delle ultime caselle che Guido Angelozzi e Gianluca Longo devono riempire nei dodici giorni che restano alla chiusura del calciomercato: lo Spezia è alla ricerca di un quarto difensore centrale, da affiancare a Sganzerla, Sapola e Spedalieri. A questi si aggiunge Giorgeschi, che durante l’estate è stato impiegato soprattutto come terzino sinistro, ma che all’occorrenza può essere utilizzato anche al centro della difesa. E l’ultima idea per completare il reparto porta a Sergio Kalaj, difensore italo-albanese classe 2000 di proprietà del Frosinone. I contatti tra le parti sono intensi da un paio di giorni e l’operazione per portare il giocatore a titolo definitivo in maglia bianca è ben impostata, anche se manca ancora l’accordo conclusivo.

Cresciuto nei settori giovanili di Roma e Lazio, Kalaj è arrivato al Frosinone nel 2022, scelto proprio da Angelozzi dopo l’ottima stagione disputata con la Carrarese. Lo Spezia conta di poter arrivare alla chiusura entro l’inizio della prossima settimana, così da consegnare a Marco Turati il quarto centrale e completare il pacchetto arretrato a disposizione dell’allenatore, con pronti – in ogni caso – diversi piani alternativi qualora l’operazione non andasse in porto.

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