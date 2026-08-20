Laghezza a sostegno di ProDanza con la sponsorizzazione delle agoniste impegnate a livello internazionale

Laghezza spa, azienda spezzina operante in ambito doganale e logistico, ha scelto di sostenere ProDanza ssd, realtà sportiva e artistica del territorio, con sedi a Lerici e Santo Stefano. L’annuncio è stato dato ieri sera al Parco Shelley di San Terenzo, nel corso dell’evento organizzato da ProDanza per presentare la squadra agonistica. Il supporto della Laghezza consiste in una sponsorizzazione destinata alle atlete agoniste di ProDanza impegnate anche quest’anno in competizioni di livello internazionale, tra campionati europei e mondiali.

Ieri allo Shelley si è tenuta anche la consegna delle nuove divise firmate dallo sponsor, consegna affidata ad Alex Laghezza, giovane protagonista nel mondo del motorsport, portabandiera della società sportiva Laghezza Racing e figlio di Alessandro Laghezza, titolare della Laghezza spa. Alcune delle atlete di ProDanza indosseranno proprio queste divise in occasione dei prossimi Campionati mondiali di Hip Hop, in programma in Polonia il prossimo ottobre.

“Abbiamo scelto di sostenere ProDanza perché crediamo nel valore dello sport e nel lavoro che c’è dietro ogni risultato – commenta Alessandro Laghezza -. Quando un’atleta arriva a competere a livello internazionale, dietro quel momento ci sono anni di allenamento, sacrifici, passione e persone che hanno investito tempo ed energie per accompagnarla in questo percorso. Per un’azienda come Laghezza è importante poter dare un contributo concreto a realtà che dimostrano ogni giorno serietà, impegno e capacità”.

“Le società sportive fanno ogni giorno un grande lavoro, spesso lontano dai riflettori, sia dal punto di vista tecnico che artistico – sottolinea Valeria Antonini, direttore artistico e tecnico di ProDanza -. Preparare un’atleta per una competizione internazionale significa sostenere costi, affrontare trasferte, acquistare divise e attrezzature e garantire una preparazione di alto livello. Ma il sostegno economico è fondamentale anche per realizzare gli spettacoli e tutte quelle iniziative che permettono alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi di esprimersi e di mostrare il lavoro fatto durante l’anno. Per questo ringraziamo davvero di cuore Laghezza per aver scelto di credere in ProDanza e nelle nostre atlete. Speriamo che questo possa essere il primo passo di una collaborazione duratura”.

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