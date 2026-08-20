Lerici va verso la dematerializzazione dei pass auto

L’amministrazione comunale di Lerici comunica in una nota di star procedendo con l’introduzione del nuovo portale PASS, “la piattaforma digitale che rivoluziona da cima a fondo la gestione dei pass auto e dei permessi”, si osserva nel comunicato di Palazzo civico. “La novità più importante di questa trasformazione riguarda la completa dematerializzazione del pass – proseguono dall’amministrazione comunale lericina -. Il permesso auto non sarà più un documento cartaceo o plastificato da conservare con cura, ma diventerà un titolo esclusivamente digitale. Questo significa concrete comodità per chi vive e frequenta il territorio: non ci sarà infatti più alcun tagliando da esporre sul parabrezza dell’auto e non ci si dovrà più preoccupare del rischio di smarrirlo o di vederlo deteriorare con il tempo, il sole o i lavaggi dell’auto, eliminando alla radice la necessità di richiedere un duplicato o di rifare la pratica da capo. Con la nuova piattaforma PASS ogni cittadino potrà gestire tutto direttamente online, dal primo rilascio fino ai rinnovi periodici, in totale autonomia e comodamente da casa tramite il proprio smartphone o computer, evitando così spostamenti e code allo sportello. Il sistema dialoga in modo automatico con le banche dati comunali e con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, consentendo di ridurre al minimo la documentazione richiesta e di azzerare i tempi morti della burocrazia. Per accompagnare al meglio questo passaggio e garantire che tutti possano accedere facilmente al servizio, sarà attivo un Call Center dedicato, con operatori pronti a fornire assistenza passo dopo passo a chiunque abbia bisogno di un supporto nell’utilizzo del portale”.

“La digitalizzazione non è un fine, ma uno strumento per rendere il Comune più semplice e più vicino alle persone – commenta il sindaco di Lerici Marco Russo -. Vogliamo ridurre la burocrazia, eliminare i passaggi inutili e liberare i cittadini dal vincolo dello sportello. Non doversi più preoccupare di stampare un permesso, esporlo sul veicolo o chiederne un duplicato se si ammalora o si perde è un passo concreto verso una gestione dei servizi davvero moderna, accessibile e senza stress per chi vive a Lerici”.

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