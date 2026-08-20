L’estate sta finendo: la ricerca del posto barca ideale per l’autunno in Liguria

Non è più l’agosto di un tempo: nei giorni intorno a Ferragosto le città non si vuotano come succedeva venti o trent’anni fa, né si incontrano interi isolati di serrande abbassate. Per tanti fattori, le vacanze degli italiani non sono più incentrate sul vecchio calendario dell’industria, che per decenni ha decretato un’unica grandiosa pausa collettiva. Ciononostante, si può affermare con un buon grado di certezza che la maggior parte degli italiani ha già speso le proprie vacanze estive. Molti hanno sfruttato proprio le ferie agostane, mentre altri hanno anticipato la partenza, a luglio o perfino a giugno, alla ricerca di temperature più miti, giornate più lunghe e meno ressa. Così in queste settimane gli ombrelloni e i giochi da spiaggia se ne tornano in soffitta, e le barche iniziano a prepararsi al rimessaggio. Ma non deve essere per forza così: anche quando l’estate finisce il Mediterraneo continua infatti a offrire esperienze uniche ai diportisti, soprattutto a chi è alla ricerca di maggiore tranquillità, nelle rade come nei posti barca dei porti turistici. E proprio la scelta del marina in cui ormeggiare la propria barca tra settembre e ottobre può fare la differenza: è quindi importante scegliere attentamente il porto turistico per l’autunno.

Cosa cercare in un posto barca a fine estate

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