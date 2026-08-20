Mallare, completato il restauro del Santuario S. Maria dell’Eremita

Mallare. A Mallare, nella Val Bormida savonese, si è concluso l’intervento di manutenzione straordinaria delle pareti e delle volte decorate del Santuario S. Maria dell’Eremita, realizzato grazie al contributo messo a disposizione dal FAI e Intesa Sanpaolo nell’ambito del programma “I Luoghi del Cuore”, da un cofinanziamento di privati e dall’impegno di tanti volontari che riconoscono nel complesso il loro “luogo del cuore”. Alla realizzazione del progetto ha contributo anche la Fondazione De Mari di Savona.

Il 22 agosto, a partire dalle ore 15, si terrà la cerimonia di inaugurazione delle opere realizzate alla presenza di Emanuele Costamagna, delegato regionale FAI “I Luoghi del Cuore” per la Liguria, Claudia Maritano, titolare della ditta che ha fatto i lavori, Flavio Astiggiano, sindaco di Mallare. Al termine ci sarà un concerto di musica lirica dal titolo “Emozioni in Opera”.

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