Meteo, sulla Liguria arrivano piogge e temporali con vento forte e temperature in calo

Liguria. L’ingresso verso il Mar Mediterraneo di aria più fresca in quota determina un netto peggioramento delle condizioni meteo in particolare tra il pomeriggio di giovedì e la giornata di venerdì, quando temporali anche di forte intensità faranno capolino sull’Italia settentrionale, alimentati dalla grande quantità di energia presente al suolo.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 20 agosto avremo precipitazioni sparse attese già dal mattino sui settori centro-orientali della regione, cieli da poco nuvolosi a nuvolosi altrove. Nel corso del pomeriggio rapido aumento dell’instabilità, con precipitazioni anche forti a carattere temporalesco in risalita dal Golfo sia sul centro-levante che nell’imperiese; più in ombra il savonese, che potrà comunque vedere qualche rovescio. Ancora temporali nel corso della sera e della nottata su venerdì, anche a carattere localmente intenso e con ratei orari importanti.

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