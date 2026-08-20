Natale e Sanna (PD): “Bucci scenda dalla luna, la Liguria è maglia nera per sanità e Pnrr”

Liguria. “Caro presidente scenda dalla luna e rimetta i piedi sulla terra. Della sua riforma della sanità sostenuta a testa bassa da tutta la destra, Vannacci compreso, non c’è una persona che ne parli bene. Ne prenda atto, la realtà è un’altra rispetto a ciò che dice. Il personale non ha più riferimenti sui territori, il nuovo POA (Piano Organizzazione Aziendale) prevede una serie di accorpamenti che depotenziano ancora le realtà delle province, le assunzioni sono al palo (è costretto ad ammetterlo lei stesso), l’organizzazione è a rilento (lo conferma anche lei), le liste d’attesa sono ancora un dramma e lontane dall’obiettivo che lei stesso si era dato (lo ammette nelle sue ultime uscite) e la sua proposta rimane, dopo due anni di tentativi improduttivi, quella di fare lavorare di più le macchine e incrementare il numero di visite ambulatoriali (non le hanno ancora detto che servono maggiori risorse economiche e più personale per farlo e che non ci sono all’orizzonte le assunzioni necessarie?), sull’integrazione annunciata del Galliera nell’AOM, data come fatta fissando anche i tempi in cui si sarebbe concluso l’iter, è tornato indietro trovando un muro (lo dice lei stesso)”.

Così il segretario del Pd Liguria Davide Natale e del capogruppo del Pd in Regione Armando Sanna su sanità e Pnrr.

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