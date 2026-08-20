Nubifragi su Tigullio e Genova: allagamenti, frane, treni in tilt e tempesta di fulmini. Domani allerta arancione

Genova. Dall’estate del caldo record agli allagamenti e alle prime allerte, praticamente in un battito di ciglia: oggi, giovedì 20 agosto, temporali di forte intensità hanno colpito il centro levante della Liguria: da Genova al Tigullio nubifragi localizzati e “rigeneranti”, con tuoni e tempeste di fulmini, spinti per tutto il giorno dai venti di Libeccio e bloccati su una forma a “v” da quelli di Scirocco hanno determinato una situazione estremamente critica solo in parte limitata dal fatto che i corsi d’acqua erano praticamente a secco.

Preoccupa a maggior ragione, quindi, la seconda ondata di perturbazioni attesa a partire dalla notte e per tutta la giornata di domani, venerdì 21 agosto: Arpal ha esteso l’allerta gialla in corso a tutta la Liguria e ha innalzato al livello massimo – allerta arancione – l’allerta per il centro e il levante della regione dalle 3 del mattino alle 15.

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