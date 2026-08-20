Portofino: albero crollato lungo la provinciale 227; traffico subito riattivato

Un diluvio proseguito dopo l’arrivo di una bomba d’acqua. Uno smottamento ed un albero crollato a Niasca, lungo la provinciale 227 che collega Santa Margherita a Portofino. Una squadra di operai si è messa al lavoro e in poco più di mezz’ora ha risolto il problema liberando completamente la carreggiata. Portofino non ha subito altri gravi inconvenienti; abche Santa Margherita se l’è cavata con qualche allagamento subito smaltito. La pioggia battente però continua a cadere e c’è l’incubo d9i un’allerta arancione.















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