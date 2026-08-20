Posticipato a domenica 23 agosto il concerto della Bandabardò a “Fino al cuore della rivolta”

Il concerto della Bandabardò che questa sera avrebbe dovuto chiudere l’edizione 2026 di “Fino al cuore della rivolta” è stato rinviato a domenica 23 agosto. Lo annunciano gli organizzatori del festival del Museo della Resistenza che, causa maltempo, hanno deciso di posticipare la serata “per garantire le condizioni di sicurezza e far si che sia davvero quel gran finale che tutte e tutti si aspettano”. Posticipati anche gli altri eventi previsti dal programma: il concerto di Alessandro Sipolo e l’omaggio a Franco Fanigliulo, di Apice, Antonio Lombardi e Jonathan Lazzini. L’ingresso sarà sempre gratuito.













