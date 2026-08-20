Protocollo d’intesa tra Regione, Ordine degli Psicologi e ATS per il servizio di psicologia territoriale: formazione per oltre 260 professionisti

Liguria. Via libera al protocollo d’intesa tra Regione Liguria, Azienda Tutela della Salute Liguria e Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria, volto alla realizzazione del corso di formazione propedeutico al Servizio di psicologia territoriale presso le Case di Comunità.

Il corso, cofinanziato da Atsl e Ordine degli Psicologi della Liguria, sarà destinato ai 263 professionisti psicologi e professioniste psicologhe selezionati a seguito delle manifestazioni d’interesse predisposte dalle cinque aree sociosanitarie di Atsl.

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