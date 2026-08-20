Psicologi nelle Case della Comunità della Liguria, accordo per la formazione di oltre 260 professionisti

Liguria. Via libera al protocollo d’intesa tra Regione Liguria, Azienda tutela della salute Liguria e Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Liguria, volto alla realizzazione del corso di formazione propedeutico al servizio di psicologia territoriale presso le Case della comunità.

Il corso, cofinanziato da Atsl e Op Liguria, sarà destinato ai 263 professionisti psicologi e professioniste psicologhe selezionati a seguito delle manifestazioni d’interesse predisposte dalle cinque aree sociosanitarie di Atsl.

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