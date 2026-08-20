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Psicologi nelle Case della Comunità della Liguria, accordo per la formazione di oltre 260 professionisti

Psicologi nelle Case della Comunità della Liguria, accordo per la formazione di oltre 260 professionisti

psicologo

Liguria. Via libera al protocollo d’intesa tra Regione Liguria, Azienda tutela della salute Liguria e Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Liguria, volto alla realizzazione del corso di formazione propedeutico al servizio di psicologia territoriale presso le Case della comunità.

Il corso, cofinanziato da Atsl e Op Liguria, sarà destinato ai 263 professionisti psicologi e professioniste psicologhe selezionati a seguito delle manifestazioni d’interesse predisposte dalle cinque aree sociosanitarie di Atsl.

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