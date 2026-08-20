Psicologia territoriale, via libera al corso per i professionisti destinati alle Case di comunità

Via libera al protocollo d’intesa tra Regione Liguria, Azienda Tutela della Salute Liguria e Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria per la realizzazione del corso di formazione propedeutico all’attivazione del Servizio di psicologia territoriale nelle Case di comunità.

Il corso, cofinanziato da Ats Liguria e Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria, sarà rivolto ai 263 professionisti selezionati attraverso le manifestazioni di interesse predisposte dalle cinque aree sociosanitarie di Ats Liguria.

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