Rapallo: al secondo round la città va al tappeto

Stamattina, al primo passaggio del temporale, Rapallo sembrava indenne o quasi; il “disastro” non evidenziato appieno nella sua importanza, era solo a Chiavari, sommersa dalla pioggia. Al secondo round il temporale tuttavia ha messo ko parte di Rapallo. Allagamenti, smottamenti, frane. I lavori per canalizzare le acque bianche (qualcuno aveva parlato di “Festival degli sversamenti”) sono stati effettivamente fatti. Ma le “bombe d’acqua” sono più forti. L’assessore alla protezione civile di Rapallo Fabio Mustorgi, ha informato delle conseguenze del secondo temporale. Altri ne sono previsti, forse più intensi ancora. Domani l’allerta passa da gialla ad arancione. Si capisce il malcontento di commercianti e cittadini interessati. Poi arriverà anche la speculazione politica (dalla maggioranza silenziosa e dall’opposizione), fatta di parole.

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