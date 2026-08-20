Rapallo: legge Valdiara, un incontro con ‘Pro Vita & Famiglia’

Da Gianrenato De Gaetani , Circolo Territoriale del Tigullio di Pro Vita & Famiglia
Chi non vuole che le Famiglie vengano informate?
È organizzato per venerdì 28 agosto un incontro a Rapallo di illustrazione e studio della recente legge Valditara, sull’obbligatorietà del consenso informato dei genitori per la partecipazione dei figli ad attività scolastiche vertenti su temi di natura sessuale.
A questo link trovate il lancio dell’iniziativa sul sito ufficiale della nostra associazione https://www.provitaefamiglia.it/eventi/gendernelle-scuole-cosa-prevede-la-nuova-legge-valditara-sul-consensoinformato-dei-genitori