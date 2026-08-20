Rimosso in sicurezza l’ordigno bellico trovato vicino all’autostrada a Isola del Cantone

Ronco Scrivia. Gli artificieri dell’esercito del reggimento genio guastatori hanno concluso in serata le operazioni di bonifica di un proietto d’artiglieria risalente alla seconda guerra mondiale, rinvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 agosto in prossimità dell’autostrada A7, all’altezza della località Prodonno.
L’ordigno è stato rimosso in sicurezza, e trasportato in cava per la successiva distruzione a cura dagli operatori della brigata alpina Taurinense, assicurando il ripristino della normalità a poche ore dal rinvenimento.