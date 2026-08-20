Riomaggiore si blinda per l’allerta arancione: stop a sentieri, visite e bus turistici

Riomaggiore si prepara all’allerta arancione prevista per domani, venerdì 21 agosto, e mette in campo una serie di misure per ridurre i rischi legati a temporali forti e piogge diffuse. La sindaca Fabrizia Pecunia ha firmato l’ordinanza numero 7 del 20 agosto, che dispone provvedimenti straordinari per tutta la durata dell’allerta, prevista dalle 3 alle 14.59, con successivo passaggio al livello giallo dalle 15 alle 17. Tra le principali disposizioni c’è la chiusura di tutti i sentieri comunali, fino a nuovo avviso, insieme al divieto di effettuare visite turistiche sul territorio. Stop anche all’accesso dei bus turistici e degli Ncc e al loro stazionamento nell’area di Acquarino. La sindaca ha inoltre disposto il divieto di attracco al molo di Riomaggiore e a quello di Manarola. L’ordinanza prevede anche la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, a partire da 60 minuti prima dell’inizio dell’allerta arancione. Sospese inoltre tutte le manifestazioni all’aperto e le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Particolari misure riguardano le aree più esposte al rischio. È stata disposta la chiusura degli esercizi commerciali con accesso dalle strade ricavate sulle coperture dei torrenti Rio Maggiore, Rio Finale e Rio Groppo, fatta eccezione per le attività dotate di un’uscita di sicurezza su strade poste a una quota superiore rispetto all’ingresso principale. Vietate anche tutte le attività in alveo, con l’obbligo di mettere in sicurezza mezzi e macchinari. Sul fronte della viabilità, il provvedimento dispone la rimozione delle auto parcheggiate nell’abitato di Riomaggiore lungo via del Santuario e via Colombo, che dovranno essere spostate in via De Gasperi e lungo la Strada Provinciale, dove siano disponibili stalli che non interferiscano con il passaggio dei mezzi di soccorso. È inoltre previsto il divieto di accesso ai fornitori nelle Apu di Riomaggiore e Manarola.

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