Santo Stefano d’Aveto. Bucci: “Puntiamo sulle professioni della montagna”

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Confronto con i sindaci dell’alta Val d’Aveto e dei territori limitrofi sui principali temi strategici per l’entroterra. Dalle infrastrutture allo sviluppo turistico, dalla valorizzazione del patrimonio alle opportunità per giovani e imprese. È stato questo il momento centrale della visita istituzionale del presidente della Regione Liguria Marco Bucci oggi a Santo Stefano d’Aveto insieme al sindaco Mattia Crucioli. Ad accompagnare il presidente Bucci, gli assessori all’Entroterra Alessandro Piana e allo Sviluppo economico Alessio Piana.

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