Sestri-Chiavari: diluvio all’alba, decine di chiamate ai vigili del fuoco

Un temporale con forte pioggia ha investito nella primissima mattinata il Tigullio orientale, spostandosi poi a ponente. Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco impegnati in particolare a Sestri Levante e Lavagna. A Chiavari Luciano Canepa, coordinatore della Protezione civile spiega: “E’ transitato un fortissimo temporale, ma a Chiavari non ci sono situazioni di emergenza, tranne un allagamento a Ri Basso e acqua nei sottopassaggi che però riesce a defluire regolarmente; anche il fiume Entella, il cui livello è basso, assorbe bene”.

A Rapallo la situazione è monitorata dalla Protezione civile. Intanto il mare, come previsto ieri da Arpal, si è ingrossato impedendo, al momento, ogni attività.

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