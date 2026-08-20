Valdellora, residenti esasperati dai rumori delle manovre ferroviarie: “Di notte non si riesce più a dormire”

Da alcuni mesi gli abitanti di Valdellora segnalano rumori sempre più frequenti e insistenti provenienti dal deposito ferroviario, in particolare durante le manovre dei convogli merci. Alcuni residenti hanno inviato Pec a Rfi e presentato segnalazioni attraverso la piattaforma del Comune, chiedendo che venga verificata la situazione. Ma a oggi non hanno ricevuto risposta.

A raccontare il problema a CDS è un abitante della zona, residente a Valdellora da decenni, che sottolinea di non aver mai avuto motivo di lamentarsi in precedenza. “Vivo a Valdellora dal 1981 e non mi sono mai lamentato di niente. Ma ora i rumori prodotti dai convogli merci in manovra sono diventati insostenibili”.

Nei mesi scorsi una parte dei disagi era stata ricondotta a lavori sulla linea ferroviaria, con l’impiego di compressori, martelli pneumatici e altre attrezzature. Terminati quei lavori, però, il problema non sarebbe scomparso. “I rumori delle manovre hanno continuato a esserci e sono molto fastidiosi”, racconta il residente.

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