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Varazze, in pensione il maresciallo Giuseppe “Beppe” Bezzi

Varazze, in pensione il maresciallo Giuseppe “Beppe” Bezzi

Giuseppe Bezzi

Varazze. Da qualche giorno ha smesso di indossare la divisa e ha salutato l’Arma dei Carabinieri. È andato in pensione il maresciallo Giuseppe “Beppe” Bezzi.

“Il nostro concittadino ha lasciato il servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri, dopo una lunga carriera vissuta con vocazione, autorevolezza e sensibilità. La sua storia professionale – ricorda il sindaco, Luigi Pierfederici – è profondamente legata a Varazze: arrivato nel 1993 da semplice appuntato, ha prestato servizio nella nostra città per 23 anni, fino al 2016, crescendo nella carriera fino al grado di maresciallo”.

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