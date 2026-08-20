Zoagli: grandinata Sant’Ambrogio. Recco: innalzamento livello torrente

In questa giornata post ferragostana, la pioggia violenta, attorno alle 12.45 si è trasformata in una grandinata nella bella frazione di Sant’Ambrogio di Zoagli. A Recco alle 5 il greto del torrente era praticamente asciutto e in poche ore ha raggiunto livelli non certo allarmanti, ma considerevoli. Ad Avegno interruzione della corrente elettrica nella frazione di Testana, non ancora riattivata alle 14.30 e un box andato a fuocio in frazione Vexina per un cortocircuito dovuto alla pioggia.

I danni che in genere non si evidenziato sono quelli dovuti ai diffusi blackout di corrente elettrica; alla disconnessione di internet diventato ormai un indispensabile strumento di lavoro sia nel settore pubblico sia in quello privato; ai telefonini che subiscono interruzioni di campo. Basta un temporale per evidenziare la fragilità dei servizi.

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