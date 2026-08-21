Allerta arancione: sulla Liguria temporali con fulmini, grandine e colpi di vento

Liguria. Resterà in vigore fino alle 15 di oggi l’allerta arancione per temporali (il massimo grado per questo tipo di evento meteo) diramata ieri da Arpal per il centro levante della Liguria (zone B, C ed E) e iniziata alle 3 della scorsa notte. Dalle 15 alle 17 sulla stessa zona sarà allerta gialla. Il ponente, invece, sarà interessato da allerta gialla sempre fino alle 15 di oggi.

Come evidenziato da Arpal, sul Mar Ligure si sta osservando la risalita di una più estesa e strutturata serie di celle temporalesche, accompagnate da fulmini, grandine e colpi di vento, che saranno da seguire con estrema attenzione nelle prossime ore.

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