Allerta meteo, Anas dispone la chiusura del ponte sull’Aurelia tra Savona e Vado

Quiliano. A causa dell’allerta meteo arancione e delle avverse condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni intense, Anas ha disposto la chiusura, in entrambi i sensi di marcia, del ponte sul torrente Quiliano (al chilometro km 578,515) sulla via Aurelia. Ciò a tutela della sicurezza della circolazione.

Come già spiegato ieri da IVG, Anas ha trasmesso ai Comuni interessati e agli altri enti competenti i chiarimenti richiesti in merito alle opere provvisionali di cantiere attualmente presenti nell’alveo del torrente Quiliano, nell’ambito dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte lungo la via Aurelia, tra Savona e Vado Ligure.

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