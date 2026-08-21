Amt, in consiglieri metropolitani di opposizione bocciano il nuovo piano: “Penalizzate le aree interne”

Genova. “Alla luce del Piano presentato dal Vicesindaco Metropolitano — in assenza del Sindaco Salis, che evita ancora una volta di metterci la faccia — esprimiamo tutta la nostra preoccupazione. Il piano, che entrerà in vigore tra pochi giorni, è stato molto contestato dai Sindaci e ci pare irricevibile con la sua combinazione di aumento di costi per le amministrazioni comunali e il taglio dei servizi”.

Questo il comunicato stampa diffuso questa mattina dai consiglieri metrpolitani di opposizione, che criticano aspramente il piano industriale di Amt presentato in questi giorni: “A fronte di 9,366 milioni di chilometri erogati per l’extraurbano nel 2025, da sommarsi agli 836mila chilometri di servizi esterni al contratto e ai 149mila chilometri della Genova-Casella, rispetto ai 7,6 previsti dal contratto di servizio stesso, considerati dunque insufficienti, oggi i comuni metropolitani si troverebbero con soli 7,3 milioni di chilometri annunciati come tetto massimo”.

» leggi tutto su www.genova24.it