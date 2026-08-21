Aster, “Con noi non attacca”: Genoa e Samp unite nel segno del rispetto. Aleo: “Colori diversi, ma il rispetto per Genova deve unirci sempre”

Genova. Due colori, due passioni, un unico messaggio: il rispetto viene prima di ogni rivalità. A.S.Ter chiude la campagna di comunicazione “Con noi non attacca”, dedicata alla tutela della segnaletica stradale e al contrasto degli sticker, con un ultimo soggetto che accompagnerà simbolicamente l’inizio della nuova stagione calcistica.

A partire dal 24 agosto, la nuova immagine sarà presente attraverso la cartellonistica in tutta la città. Protagonisti sono due bambini, uno con la maglia del Genoa e uno con quella della Sampdoria, che si stringono la mano augurandosi reciprocamente un buon campionato.

“Buon campionato a Genoa e Samp. La passione ci divide. Il rispetto ci unisce” è il messaggio scelto per unire il tema centrale della campagna – il rispetto degli spazi e dei beni pubblici – a quello del tifo sano e della convivenza tra due grandi passioni sportive che fanno parte dell’identità di Genova.

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