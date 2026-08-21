Insegue e aggredisce tre giovani turiste per farsi consegnare soldi e carte di credito, arrestato dalla Polizia Locale

Ha inseguito tre giovani turiste francesi per farsi consegnare denaro e carte di credito, arrivando poi ad aggredirle all’interno di una cartoleria dove avevano cercato rifugio. Un uomo di 37 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza dalla Polizia Locale della Spezia per l’ipotesi di tentata rapina. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri nel quartiere Umbertino: intorno alle 10 una pattuglia in abiti civili della Sezione di Polizia Giudiziaria ha notato una giovane che, dall’ingresso di un esercizio commerciale di corso Cavour, chiedeva aiuto in inglese. Entrati nel locale, gli agenti hanno trovato l’uomo mentre si confrontava violentemente con due delle ragazze. Una di loro aveva afferrato uno sgabello e lo teneva davanti al corpo per proteggere sé stessa e l’amica, mentre il trentasettenne lo colpiva ripetutamente tentando anche di strapparglielo dalle mani e continuando, secondo quanto ricostruito, a pretendere denaro e carte di credito.

Gli operatori sono riusciti a bloccarlo e a mettere in sicurezza le tre giovani, tutte ventitreenni e di nazionalità francese. Dagli accertamenti successivi sarebbe emerso che l’uomo le aveva avvicinate poco prima nei pressi di una tabaccheria, chiedendo insistentemente denaro. Al loro rifiuto le avrebbe seguite, diventando progressivamente più aggressivo e intimando loro di utilizzare le carte di credito per procurargli i soldi richiesti. Le ragazze avevano quindi cercato riparo nella cartoleria, ma l’uomo le avrebbe raggiunte anche all’interno, arrivando a minacciare una di loro con il pugno alzato. Proprio in quei momenti è arrivato l’intervento della pattuglia.

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