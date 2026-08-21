Inseguimento in via dei Mille ad Albenga: 20enne arrestato per fuga pericolosa, danneggiamento e lesioni a pubblico ufficiale

Albenga. E’ stato accusato di non essersi fermato all’alt delle forze dell’ordine, fuga pericolosa per l’incolumità altrui, danneggiamento e lesioni a pubblico ufficiale il ventenne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, arrestato ieri sera dai carabinieri della sezione Radiomobile e della stazione della compagnia di Albenga hanno arrestato in flagranza di reato al termine del rocambolesco inseguimento per le vie del centro ingauno (qui la notizia).

Erano circa le 21 di ieri sera quando i militari della sezione Radiomobile, impegnati in un posto di controllo della circolazione stradale in piazza del Popolo, hanno intimato l’alt ad uno scooter in transito.

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