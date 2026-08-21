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La Croce Rossa di Varazze lancia una raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza

La Croce Rossa di Varazze lancia una raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza

croce rossa varazze

Varazze. La Croce Rossa di Varazze ha lanciato una raccolta fondi per acquistare un’ambulanza. Ma dal Comitato arriva un messaggio preciso: “Facciamo chiarezza. In questi giorni diversi commercianti e albergatori della città hanno ricevuto una comunicazione mail firmata dal presidente del Comitato, Claudio Ferrando, proveniente dall’indirizzo istituzionale varazze@cri.it”.

Ora spiegano: “La richiesta di contributo è vera e ufficiale e si inserisce in un progetto concreto del Comitato di Varazze: acquistare una nuova ambulanza di soccorso avanzato, destinata a sostituire un mezzo ormai datato e a garantire, anche in futuro, un servizio di emergenza e assistenza adeguato alle esigenze della comunità”.

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